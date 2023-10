FdI festeggia un anno di governo

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di dare il suo contributo, in occasione del primo compleanno del suo governo, prima tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, poi con un videomessaggio destinazione Teatro Brancaccio di Roma, dove i militanti di Fratelli d’Italia ieri si sono dati appuntamento proprio per festeggiare i primi 365 giorni di governo. L’occasione, insomma, per fare il punto su quanto fatto. E il Premier si è detto fiero “della nostra comunità politica, della nostra classe dirigente. Sono fiera anche di me stessa, perché posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa persona, con qualche ruga in più forse, però la stessa e identica persona, perché ho camminato a testa alta ovunque, non sono scesa a compromessi”. Poi una dura stoccata contro gli avversari politici la cui “cattiveria e i metodi che si usano per provare a indebolirci hanno raggiunto vette mai viste prima. Continuino puro a rotolarsi nel fango, perché noi continueremo a volare alto”. Meloni poi ha rivendicato con orgoglio il fatto che dopo 11 anni di governi tecnici, “finalmente è tornato un esecutivo di diretta espressione della volontà degli italiani”, senza dimenticare il giorno del giuramento al Quirinale, “un momento storico anche perché per la prima volta una donna andava alla guida del governo dall’unità del Paese”. Inutile dire che la decisione di Meloni di non andare di persona al Brancaccio qualche chiacchiericcio lo ha sollevato. Ma gli ultimi impegni ravvicinati che hanno visto il Premier impegnato tra Egitto e Tel Aviv e l’oramai nota fine della sua relazione con Andrea Giambruno avranno di certo influito sulla sua scelta di restare a casa con la figlia Ginevra: “Sono anche io un essere umano”, ha detto chiedendo comprensione ai militanti, ai dirigenti e ai simpatizzanti di del partito.

Onore e consapevolezza

Su Instagram invece il Primo Ministro ha espresso il suo onore e la sua consapevolezza della responsabilità enorme che il ruolo comporta, soprattutto in un momento storico incerto e complicato: “Avevamo promesso ai cittadini che avremmo lasciato un’Italia migliore di quella che avevamo trovato, una Nazione della quale essere fieri e che ricoprisse un ruolo da protagonista nel mondo, ed è quello che stiamo facendo”, le sue parole. Meloni spiega che durante questi primi 365 giorni sono stati raggiunti numerosi traguardi che testimoniano l’impegno del governo nel perseguire gli obiettivi stabiliti: “Siamo solo all’inizio, la strada di fronte a noi è ancora lunga e tortuosa, ma continueremo a testa alta a fare quelle scelte coraggiose che per troppo tempo non sono state fatte. Un anno fa abbiamo scritto la storia. Ora stiamo scrivendo il futuro dell’Italia”.

Ha augurato un buon compleanno “a un governo scelto e voluto dagli Italiani” il Vicepremier Matteo Salvini, che ha parlato di una “squadra forte e compatta, che in questi primi mesi e per i prossimi quattro anni (anzi, direi dieci) ha lavorato e lavorerà con coraggio e onestà”.

L’opposizione non ci sta

Il primo anno del governo Meloni è stato invece bocciato dall’opposizione. Il Movimento 5 Stelle nella propria pagina Facebook ha parlato di 365 giorni disastrosi, elencando in 10 puntiun “piccolo promemoria di fatti, verificati e indiscutibili, che certificano il clamoroso fallimento dell’esecutivo”, dalla stagnazione economica alla difficoltà della gente di arrivare a fine mese, dall’aumento del costo della benzina alla mancanza di aiuti alle famiglie colpite dai tassi di interesse imposti dalla Bce. “Festeggino pure il compleanno. Non uno dei problemi delle famiglie italiane è stato affrontato e risolto, solo slogan buoni per la propaganda o per le trasmissioni tv compiacenti”, il parere del Segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

La Vicepresidente della Camera Anna Ascani, fronte Partito democratico, ha parlato di un’Italia che arranca: “La sanità pubblica è allo stremo. La scuola è sotto attacco. Il salario minimo è un miraggio. Il carovita è inarrestabile. Tanti spot e nessun risultato. Nessuna promessa mantenuta”. “Mamma Giorgia ha la nostra rispettosa comprensione, la Premier Meloni invece sta fallendo la prova del governo”, il commento del leader di Italia viva Matteo Renzi, citando inflazione, benzina, mutui e tagli alla cultura. Duro anche il parere del Co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli che ha parlato di un anno all’insegna dell’ingiustizia sociale e ambientale.

