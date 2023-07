Report Puglia: nel 2022 oltre 9 mila incidenti stradali. 201 quelli mortali

Secondo i dati del rapporto regionale 2022 sugli incidenti stradali in Puglia redatto da Asset e presentato questa mattina a Bari dall’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Puglia Anita Maurodinoia e dal responsabile del Centro monitoraggio sicurezza stradale dell’Asset Pierpaolo Bonerba, sono stati 9.286 gli incidenti stradali con lesione, di cui 201 mortali e 226 vittime così ripartite: 149 conducenti, 52 persone trasportate e 25 pedoni. “In questa giornata rivogliamo il nostro pensiero alle vittime dell’incidente di ieri a Cerignola. Lo studio fatto da Asset e soprattutto dal centro regionale di monitoraggio per la sicurezza stradale è sicuramente un elemento importante per migliorare le infrastrutture stradali e per ridurre il numero delle vittime. È uno strumento per noi per fare delle scelte e una nuova programmazione per cercare di limitare le cause degli incidenti stradali”, ha dichiarato Maurodinoia. “Purtroppo, questo report segnala che anche nel 2022 il numero degli incidenti è aumentato rispetto al 2021. L’anno scorso si sono registrati più di 9000 incidenti e più di 200 vittime. Dobbiamo anche dire però che le cause degli incidenti molte volte non dipendono dalle condizioni delle infrastrutture stradali ma dal mancato rispetto del codice della strada: la maggior parte sono causati dalla distrazione dall’alta velocità e dall’uso del telefonino”, ha proseguito. “L’incidentalità stradale è un problema sempre attuale, non solo per la Regione Puglia ma anche a livello nazionale ed europeo. I dati del rapporto evidenziano ancora una volta come il fattore umano abbia influito particolarmente sull’aumento degli incidenti e sulla mortalità ad essi legata. L’Asset ha introdotto iniziative finalizzate a ridurre il più possibile le cause degli incidenti stradali”, ha spiegato il direttore di Asset Elio Sannicandro.

