Caldo record in tutta Italia. 16 città italiane da bollino rosso

Sono 16 le città italiane da bollino rosso colpite della terza ondata di caldo stagionale. Le alte temperature soprattutto nel Sud Italia potrebbero persistere per tutto il mese di luglio caratterizzate da giornate torride, notti afose e tassi di umidità elevati. In Sardegna sono attesi picchi di fino a 47 gradi nelle zone interne meridionali. In Sicilia e Puglia previste invece temperature intorno a 45 gradi. Temperature fra 38 e 41 gradi previste anche al Centro-Sud, da Firenze a Perugia fino a Caserta, Bari, Catanzaro e Palermo. Nella giornata di oggi a Roma si potrebbero toccare i 40 gradi e fra 42 e 43 gradi martedì. Leggermente inferiori, ma sempre sopra la media, le temperature attese a Bologna, Ferrara, Padova, Mantova, Pavia, Alessandria, Milano, previste intorno ai 39 gradi. Il ministero della Salute indica che oggi sono almeno 16 le città da bollino rosso, sulle 27 considerate nel bollettino delle ondate di calore. La maggior parte sono nel Lazio con Roma, Civitavecchia, Latina Frosinone, Rieti e Viterbo, mentre in Sicilia la massima allerta è a Catania, Palermo e Messina. Da bollino rosso anche Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Campobasso, Perugia e Pescara. Colpevole di questa terza ondata di calore è l’anticiclone africano che sta attraversando il nostro Paese, con le temperature minime e massime che continuano a salire e che nel corso della settimana entrante raggiungeranno i valori massimi, presumibilmente intorno a metà settimana.

