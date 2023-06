L’invecchiamento a Porto Rico sta diventando una lotta tra famiglie frammentate dalla migrazione

Un operatore sanitario diventa il ponte tra un padre affetto da demenza a San Juan e le sue figlie negli Stati Uniti continentali. Una chiesa avvia un ente di beneficenza per coordinare i servizi di emergenza a lungo termine per gli anziani. Una donna di 74 anni può solo guardare mentre la sua vivace città natale, con una delle più alte concentrazioni di anziani dell’isola, inizia a svanire. Puerto Rico sta invecchiando più velocemente della maggior parte dei posti sulla terra. Secondo Amílcar Matos-Moreno, ricercatore post-dottorato presso il Population Research Institute della Pennsylvania State University, negli ultimi 15 anni l’esodo di oltre 700.000 portoricani in età lavorativa (dai 20 ai 64 anni) è aggravato. Il territorio degli Stati Uniti è il primo posto, secondo Matos-Moreno, che sta vivendo un invecchiamento così rapido della sua popolazione a causa della recente migrazione. Gli adulti più anziani, che tradizionalmente si affidavano a reti familiari multigenerazionali, ora si trovano soli, con pochi o nessun parente stretto e più dipendenti dagli assistenti e dalle istituzioni di servizio sociale. La sfida più grande è determinare chi naviga e coordina i servizi essenziali per i portoricani anziani quando non possono difendersi da soli. Mayra Ortiz Tapia, una gerontologa clinica, ritiene che il 95% delle famiglie di Porto Rico se ne stia occupando in questo momento. Quasi 741.000 portoricani hanno 65 anni o più, secondo i dati del censimento statunitense. Questo è circa un quarto (22,7%) della popolazione totale dell’isola, rendendo la sua quota di anziani la decima più alta al mondo, secondo Matos-Moreno. “La società portoricana non si è preparata ad affrontare un aumento così significativo degli anziani e, inoltre, affinché i nostri anziani vivessero più a lungo – ha dichiarato Carmen Sánchez Salgado, difensore civico per gli anziani di Porto Rico – Il nostro governo non ha risorse sufficienti per soddisfare i loro bisogni”. Quasi la metà degli adulti sopra i 65 anni sull’isola (48%) aveva almeno un figlio adulto che viveva fuori da Porto Rico nel 2007. Quel numero è probabilmente molto più alto ora, ha detto Matos-Moreno, dopo una cascata di turbolenze, inclusa una crisi finanziaria , uragani , terremoti , uno sconvolgimento politico e la pandemia di Covid-19 , hanno portato più residenti dell’isola a migrare verso la terraferma.

