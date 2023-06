Piemonte: 750 mila euro per lo sviluppo delle Botteghe dei servizi nelle aree montane

750.000 euro per lo sviluppo ed il mantenimento delle botteghe dei servizi nelle aree montane. È quanto previsto dalla Giunta regionale del Piemonte che su proposta del Vicepresidente ed Assessore allo sviluppo della montagna Fabio Carosso, ha approvato la nuova delibera per i servizi nelle aree montane. “Visto l’ottimo riscontro abbiamo deciso di aumentare ulteriormente la dotazione finanziaria del bando. La Regione sta investendo molte risorse per rivitalizzare le aree montane, nella convinzione che i borghi non devono essere solo luoghi di villeggiatura, in cui trascorrere le vacanze, ma anche zone dove poter vivere tutto l’anno con servizi e attività economiche”, afferma il Vicepresidente Carosso. Complessivamente sono stati 85 gli interventi ammessi (112 le domande pervenute), per un totale di 3 milioni di euro: il 27 aprile scorso è stata pubblicata la graduatoria ufficiale. Con gli ulteriori 750 mila stanziati oggi dalla Giunta sarà possibile scorrere la graduatoria ed ammettere al finanziamento altre domande. Il bando è rivolto ai Comuni montani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tra i criteri per l’attribuzione del punteggio, anche l’indice di marginalità del Comune. Il contributo massimo previsto per ogni singola domanda è di 50.000 euro, di cui 30.000 per investimenti e 20.000 per spese di gestione.

