La squadra di Biden per la rielezione ingaggia assistenti per fare il lavoro che a ottantanni il Presidente USA non può fare personalmente

Ottant’anni, un lavoro quotidiano impegnativo e non è l’attivista più elettrizzante del mondo. Si tratta di Joe Biden. Per vincere la rielezione, il presidente Joe vuole attingere a un’ampia scuderia di amici e alleati per andare dove non può, dire quello che non vuole ed essere quello che non sarà mai. Gli attivisti in una campagna elettorale non sono una novità. La nascente campagna per la rielezione di Biden sta investendo, prima ancora di avere un quartier generale, in un’operazione insolitamente solida per attingere al potere del Partito Democratico. “Il presidente Biden, come ha dimostrato questa settimana, è molto impegnato a fare il presidente – ha affermato il senatore Chris Coons, del Delaware., un co-presidente della campagna per la rielezione che si è reso disponibile mentre Biden era all’estero – Joe ha riunito un gruppo che include alcuni leader promettenti provenienti da tutto il paese”. Gli assistenti sono vantaggiosi per tutti: la campagna ottiene moltiplicatori di forza e accesso alle reti di base e loro guadagnano un po’ di riflettori e qualche soldo da incassare. Tuttavia, hanno anche i propri interessi e le proprie inclinazioni. Una tendenza ben documentata è il fatto che spesso fanno fuori copione. “Parte di una campagna di rielezione significa che il presidente deve governare attivamente come presidente – ha dichiarato una fonte che conosce la pianificazione della campagna, rimasto anonimo per discutere i meccanismi interni – Questa è la realtà. Quindi penso che affrontare in modo intelligente la realtà significhi che devi sfruttare le reti e le altre voci nel partito”. I principali assistenti della campagna sono i suoi sei co-presidenti e i 50 membri del suo National Advisory Board, oltre al vicepresidente Kamala Harris. Tutti scelti non solo per lealtà, statura o esigenze politiche, ma anche perché tutti hanno accettato di essere disponibili. “Prevediamo di essere molto attivi – ha affermato il deputato Maxwell Frost della Florida., 26 anni, una matricola progressista stella nascente a sinistra – Siamo più di cinquanta. Penso che il presidente voglia davvero mettere insieme un elenco di persone pronte a lavorare”. Ciò significherà partecipare a raccolte fondi ed eventi di persona, partecipare a interviste ai media, pubblicare post sui social media e attingere alle proprie reti di supporto locali. Saranno inclusi anche funzionari dell’amministrazione e molti altri, come quando il segretario ai trasporti Pete Buttigieg è apparso a una recente raccolta fondi di Biden a New York.

