Schifani: nel 2024 al via i lavori del Ponte sullo Stretto

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ospite a Sky Tg 24, sul tema del Ponte sullo Stretto si è espresso così: “Se tutto va bene l’anno prossimo assisteremo alla posa della prima pietra del Ponte sullo Stretto. Qualcosa si muove, ma qualcosa di importante.

Sarebbe ponte più lungo della terra, ma mi fido dei progressi della scienza affinché quest’opera sia sicura. Il decreto ha resuscitato un vecchio appalto, altrimenti si doveva fare la nuova gara e iniziare molto tardi. La ditta rinuncia ai danni chiesti al tempo di Monti e ritorna all’appalto rivisitato, c’è l’istituto revisione prezzi, succede che si possano revisionare i prezzi in un appalto normale, figuriamoci in questo che si riprende dopo dieci anni. Non ci trovo nulla di strano, è giusto essere rigorosi nei costi e non giocare al ribasso dovendosi poi fermare per mancanza di coperture. Davanti a opere del genere il rigore è dovuto”.

Sui costi del progetto ha chiarito: “Credo che saremo intorno ai 15-16 miliardi, la rivalutazione è nella logica delle cose. Il conflitto in Ucraina ha determinato un sostanziale aumento del costo delle materie prime, l’aumento è dovuto anche a questo fatto imprevedibile. Penso si debba arrivare intorno ai 15 miliardi, ma non faremo i conti della serva, l’opera va fatta trovando adeguate coperture extra nazionali”.

Renato Schifani ha proseguito: “È giunto il momento giusto per il Ponte sullo Stretto, perché il Governo nazionale lo vuole e il ministro Salvini ce la sta mettendo tutta, poi anche a livello regionale sia Sicilia che Calabria lo vogliono, c’è una convergenza opinioni e c’è anche l’apporto finanziario di sostegno. È la volta giusta. Infine, il governatore siciliano ha sottolineato: “L’Europa è stata molto assente sul tema dell’immigrazione, mi auguro sia presente sulle infrastrutture. Il ministro Salvini sta facendo un grandissimo lavoro, servono i fondi europei ma confido sulla ferma volontà del governo nazionale. Salvini ha ripetutamente spiegato la logica del ponte in Europa”.

Condividi questo articolo: