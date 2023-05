Mare bello e pulito. All’Italia 17 Bandiere Blu in più

È nota in tutto il mondo la bellezza naturale dell’’Italia. Agli indimenticabili paesaggi montani e alle incantevoli spiagge, quest’anno il conferimento delle Bandiere Blu 2023 aggiunge una selezione di località costiere che lasciano senza fiato. Promosse dalla Foundation for Environmental Education (FEE), le Bandiere rappresentano un prestigioso riconoscimento assegnato ai luoghi costieri che rispettano rigorosi criteri di qualità delle acque, sicurezza, gestione ed educazione ambientale. Il nostro Paese, con una costa che si estende per oltre 7.500 chilometri, ha sempre giocato un ruolo di primo piano in questa ambita classifica: 458 le spiagge premiate, suddivise in 226 località marine e lacustri e 84 approdi turistici, con 17 new entry. Un chiaro segnale che l’Italia sta prendendo sul serio la protezione dei suoi tesori naturali e la promozione di una vera cultura della sostenibilità tra i suoi cittadini e tra i visitatori stranieri.

Le new entry

Quest’anno il record è stato raggiunto dalla Liguria, la Regione più premiata con ben 34 località, mentre le nuove entrate per questa stagione estiva sono: Catanzaro e Rocca Imperiale (Calabria); San Mauro Cilento (Campania); Gatteo (Emilia Romagna); Laigueglia e Sori (Liguria); Sirmione e Toscano Maderno (Lombardia); Porto San Giorgio (Marche); Termoli (Molise); San Maurizio D’Opaglio e Verbania (Piemonte); Gallipoli, Isole Tremiti, Leporano e Vieste (Puglia); Orbetello (Toscana). Tra le premiate nel 2022 non è stata invece riconfermata Cattolica, in Emilia Romagna.

Sul podio Toscana e Liguria

I luoghi che hanno meritato il conferimento delle Bandiere Blu 2023 rappresentano vere e proprie perle di bellezza naturale, immerse in paesaggi mozzafiato e caratterizzate da spiagge immacolate, acque cristalline e una gestione sostenibile delle risorse. Dalle affascinanti coste dell’Adriatico alle meraviglie della Riviera Ligure; dalle incantevoli isole della Sicilia e della Sardegna alla pittoresca costa amalfitana, l’Italia brilla con la sua diversità e il suo impegno a preservare il patrimonio naturale.

Non solo spiagge, ma anche laghi e fiumi

Ma non sono solo le spiagge marine ad aver ottenuto la Bandiera Blu: anche i laghi e i fiumi italiani hanno avuto il loro momento di gloria, con la premiazione di alcuni specchi d’acqua dall’eccezionale bellezza, come il lago di Garda e il lago Maggiore, ma anche il fiume Po, che attraversa le terre emiliane e piemontesi. In generale, quello del 2023 è stato un riconoscimento alle località che hanno saputo offrire ai turisti un’esperienza autentica e rispettosa delle persone e della natura.

