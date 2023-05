Legge sviluppo Artigianato, incontro Anci Puglia e Associazioni di categoria

In data odierna, all’interno del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia a Bari, l’Assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci e la Dirigente della sezione promozione del commercio, artigianato e internazionalizzazione delle imprese, Francesca Zampano, incontreranno l’ Associazione Nazionale Comuni d’Italia e le Associazioni di categoria in quanto la “Legge per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese”, il cui restyling è stato approvato in Consiglio regionale lo scorso 28 marzo, giunge alla sua fase di programmazione. Il provvedimento normativo composto da 28 articoli, nasce dall’esigenza di aggiornare il quadro normativo regionale a nove anni dall’entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2013, numero 24, in risposta alle mutate esigenze del settore. Attraverso il proprio sito istituzionale Regione Puglia ha evidenziato che tale Legge introduce numerose novità tra cui l’istituzione delle Zone Franche dell’Artigianato e la programmazione di interventi per l’artigianato sia attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria, i Comuni e le CCIAA, sia attraverso l’adozione di un piano triennale per lo sviluppo dell’artigianato. Nel dettaglio, all’articolo 20 la Legge comprende interventi a supporto dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese per il quale la Regione promuove l’adozione di strategie per il sostegno di iniziative culturali e percorsi esperienziali e turistici, la riduzione degli oneri delle imprese, il ripopolamento aziendale degli insediamenti storici, la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche dedicate alla promozione e a preservare la memoria delle produzioni storiche, la partecipazione delle imprese a rassegne e manifestazioni italiane ed estere e la relativa realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi con particolare attenzione ai canali digitali. Inoltre, a copertura della fase di avvio della Legge si prevede una dotazione iniziale di 500.000,00 euro per l’anno 2023 finalizzati a favorire il processo di insediamento, aggregazione o di adesione a insediamenti collettivi delle imprese attraverso la rete dei CATA; ad attività di osservatorio permanente sull’artigianato e ad attività di promozione dell’artigianato artistico e di tradizione e valorizzazione all’interno della filiera turistica regionale. L’Assessore Delli Noci anticipando alcuni contenuti inerenti alla riunione ha dichiarato: “Si tratta di una vera e propria mattinata di studio e confronto in cui proveremo a sviscerare tutte le novità e le opportunità contenute nella Legge di riforma dell’artigianato pugliese e, a partire da quelle, a definire le priorità e costruire insieme le prime azioni programmatiche e i primi interventi volti a tutelare e valorizzare l’artigianato, un settore strategico per la Puglia. Come ha dimostrato il recentissimo riconoscimento alle 455 attività storiche e di tradizione giunto attraverso apposita Legge, e come dimostra la crescita di imprese nel settore del design, la Puglia viaggia spedita riuscendo a conciliare tradizione e innovazione. Questa Legge e le azioni che riusciremo a programmare offriranno al settore, che si è inevitabilmente trasformato in questi ultimi anni sviluppando nuovi bisogni, le opportunità necessarie per crescere”.

Condividi questo articolo: