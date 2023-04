Piemonte: dal Pnrr 37mln per la bonifica dei siti orfani

Per il risanamento di 12 siti orfani in Piemonte verranno stanziati Quasi 37 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Previsti interventi di bonifica e ripristino ambientale di quei siti, potenzialmente contaminati e contaminati, per i quali o non è stato possibile individuare i responsabili della contaminazione, o se individuati, non hanno provveduto, né siano intervenuti il proprietario o altri soggetti interessati, ad avviare o concludere gli interventi previsti. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza mette a disposizione, a livello nazionale, 500 milioni di euro per interventi che siano portati a compimento entro il primo semestre del 2026 e che consentano una bonifica e riqualificazione del 70% minimo della superficie di suolo. Sono stati individuati 12 siti (7 tra Torino e provincia, 3 in provincia di Verbania, 1 a Vercelli e 1 in provincia di Alessandria). I siti sono: la Discarica Montefibre; Altopiano Deltasider; ex Oma e Chimica Industriale; Ex Cimi Montubi; ex-Stabilimento Altissimo; Parco Fluviale del Po Torinese Area Cantababbio Mezzaluna; Museo Miniere d’Oro; ex Ruga area; Strada Crotti; ex Tiro a Volo; ex Interchim; ex Comola.

Condividi questo articolo: