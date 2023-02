La BIT rilancia il settore turistico nazionale ed estero

Gli espositori italiani ed esteri si sono detti soddisfatti per l’affluenza di viaggiatori e visitatori professionali che hanno affollato le corsie della quarantatreesima edizione di BIT (Borsa Internazionale del Turismo), all’Allianz MiCo di Milano. Anche quest’anno la BIT ha valorizzato al massimo la propria mission, ossia quella di rappresentare il marketplace globale di riferimento per il prodotto Italia. Una vocazione fortemente confermata anche in questa edizione, come spiegano dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. “In passato vedevamo BIT soprattutto come occasione per consolidare rapporti esistenti. Ma negli ultimi anni è stato fatto un ottimo lavoro sugli hosted buyer e in questa edizione i nostri operatori hanno fatto anche molto new business. I visitatori ci hanno chiesto soprattutto località ‘minori’, vacanze attive ma adatte a tutti, e destinazioni da raggiungere in modo sostenibile con il treno”.

Altra conferma della centralità di BIT per il prodotto Italia è venuta dalle estese presenze istituzionali. “Il Veneto è un laboratorio di innovazione tra le destinazioni italiane e internazionali. In linea con le tendenze più recenti, l’offerta turistica punta sulla naturalità. Qui puntiamo su un modo di viaggiare sempre più diffuso, che accompagna il turista alla scoperta di luoghi nascosti, culture diverse e produzioni locali grazie a prodotti slow”, ha affermato l’Assessore Regionale al Turismo della Regione Veneto Federico Caner, motivando la scelta di essere massicciamente presenti all’edizione 2023 della BIT.

L’edizione 2023 ha rappresentato una piattaforma di rilancio anche per molte destinazioni estere. Il Nicaragua ha scelto BIT 2023 per far conoscere la sua unicità al mercato europeo, come spiega Ana Carolina Garcia, Direttore Marketing Istituto Nicaraguense del Turismo: “Siamo qui per far conoscere il Nicaragua come destinazione alternativa in America Centrale al mercato italiano ed europeo. Con la sua attenzione a queste tipologie di viaggio, riteniamo che BIT 2023 sia un ottimo palcoscenico per far conoscere a tutto il mercato europeo una destinazione poco nota in Europa ma con enormi potenzialità per chi ama il turismo open-air”.

BIT 2023 ha confermato e rafforzato la sua centralità non solo per il turismo ma per il sistema economico in generale, con numerose presenze istituzionali italiane ed estere e con un importante indotto per la città: oltre che una piattaforma di interscambio tra domanda e offerta, ha rappresentato anche un hub di condivisione di conoscenze che delinea il futuro del turismo, con oltre 40 convegni del format Bringing Innovation into Travel e decine di eventi organizzati dagli espositori che hanno riunito intorno allo stesso tavolo autorevoli esponenti del mondo accademico, massimi livelli istituzionali, esperti e analisti di fama internazionale. BIT 2023 ha segnato una pietra miliare anche come prima edizione carbon-neutral. Le circa 3.000 tonnellate di CO2 stimate generate dall’evento saranno interamente compensate con un progetto ambientale certificato di un impianto fotovoltaico nella regione di Andhra Pradesh in India, quindi anche con una valenza sociale. La 44^ edizione si terrà sempre all’Allianz MiCo di Milano da domenica 4 a martedì 6 febbraio 2024.

