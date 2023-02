Stato dell’Unione: Biden promuove la ripresa economica e ammonisce i Repubblicani

L’economia ha svolto un ruolo di primo piano nel discorso sullo stato dell’Unione, che il Presidente USA ha tenuto nella notte. Per Joe Biden, il piano economico sta funzionando nonostante la minaccia di recessione prevista dagli economisti, la battaglia sul pagamento del debito e la mancanza di fiducia dei cittadini. Il messaggio del Presidente è stato in gran parte rivolto agli americani di basso e medio reddito, sostenendo l’aumento dei posti di lavoro nel settore manifatturiero e l’acquisto di più prodotti realizzati in America.

Biden ha strizzato l’occhio all’ala più oltranzista del partito democratico, proponendo l’aumento delle tasse sulle Società e sugli americani più ricchi, allo scopo di aiutare a finanziare programmi per ridurre i costi dell’assistenza sanitaria e dell’assistenza all’infanzia. “Per decenni, troppe persone sono state lasciate indietro e trattate come se fossero invisibili”, Biden, enfaticamente, ha affermato che la sua amministrazione sta “costruendo un’economia in cui nessuno è lasciato indietro. I posti di lavoro stanno tornando. L’orgoglio sta tornando”. Il sentimento dei consumatori, dopo essere stato colpito da decenni di inflazione elevata, rimane basso. Secondo un recente sondaggio dell’Università del Michigan, due terzi dei consumatori hanno dichiarato di aspettarsi una recessione economica quest’anno e più di due terzi si aspetta un aumento dell’inflazione.

Per quasi la metà degli intervistati, il mercato scenderà nella prima metà del 2023. Politicamente, i potenziali elettori danno un giudizio pessimo sul programma economico di Biden, con il 61% che disapprova la sua gestione. Durante il discorso sullo Stato dell’Unione, il Presidente ha illustrato i progressi compiuti dalla sua amministrazione, con l’approvazione di leggi per stimolare gli investimenti nella produzione di semiconduttori e tecnologia energetica pulita e per ricostruire le infrastrutture del paese. Parlando di risultati, Biden ha ricordato che in USA, oggi, il tasso di disoccupazione è al 3,4%, quasi un record per i lavoratori neri e ispanici. Sono stati creati 800.000 posti di lavoro ben pagati nel settore manifatturiero con una crescita più rapida negli ultimi quarant’anni. Il Presidente ha invitato il Congresso a fare di più per ridurre i costi, limitando il prezzo dell’insulina, ripristinando il credito d’imposta per i figli e migliorando l’accesso a alloggi a prezzi accessibili.

Per questo scopo, ha proposto di chiudere le scappatoie fiscali e aumentare le tasse sugli americani più ricchi, così come sulle società, inclusa la quadruplicazione della tassa sui riacquisti di azioni proprie, che le società utilizzano per sostenere i loro prezzi delle azioni. Biden ha poche possibilità di far passare una qualsiasi delle sue proposte di politica economica attraverso un Congresso diviso, poiché i repubblicani hanno cercato di addossargli la colpa per l’inflazione e l’aumento del debito. Per gli economisti, al contrario, le colpe sono da riversare sull’invasione russa dell’Ucraina, le interruzioni della catena di approvvigionamento dovute alla pandemia da coronavirus, i bassi tassi di interesse e i cambiamenti nella spesa dei consumatori.

I repubblicani hanno minacciato di bloccare la legislazione per aumentare il tetto del debito, cosa che il governo federale deve fare per continuare a pagare i suoi conti, a meno che i democratici non accettino tagli di bilancio per ridurre il deficit. Nel momento in cui il Presidente ha accusato l’opposizione di minacciare di tagliare Medicare e Social Security per ridurre la spesa pubblica, è stato accolto con fischi. Biden ha colto l’attimo per togliere dal tavolo la prospettiva di tali tagli nei negoziati.

