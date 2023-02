Ue, Tajani “Fondo sovrano soluzione migliore degli aiuti di Stato”

ROMA (ITALPRESS) – È necessario "aiutare la nostra economia di fronte alla scelta degli Usa, ma non credo che aumentare gli aiuti di Stato sia la scelta giusta, ecco perché è meglio puntare su un fondo sovrano. È importante che l'Ue si renda conto che serva un intervento rapido e forte, ma non credo che quello degli aiuti di Stato possa aumentare la crescita perché creerebbe un dislivello tra le economie". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Radio Anch'io su Rai Radio1, in merito alla strategia europea da adottare per reagire all'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti. "Sono quindi anche io favorevole alla nascita di un fondo sovrano", ribadisce. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xb1/sat/red 01-Feb-23 10:34

