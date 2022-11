Dai tavoli-panca realizzati con il legno schiantato di Vaia per creare nuovi spazi di accoglienza alla riqualificazione energetica di un’antica struttura in Val Varaita, passando per il podcast che fa conoscere le foreste e per le filiere chiuse e certificate, esempio di economia circolare. Sono i progetti vincitori dei premi “Comunità Forestali Sostenibili” assegnati da Pefc Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) e Legambiente.

