“L’Italia perde una delle sue personalità più eclettiche, straordinarie, apprezzate e amate. Un grande che ci ha portato per mano e ci ha insegnato tante cose. Innanzitutto che la scienza e la professionalità, lo studio e l’impegno non sono optional ma cose fondamentali nella vita e nella società”. Così il senatore Pier Ferdinando Casini, lasciando la camera ardente di Piero Angela in Campidoglio.xc5/mgg/gsl