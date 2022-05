Ritirato al Mugello il numero 46 di Valentino Rossi

FIRENZE (ITALPRESS) – Ritirato il numero 46 di Valentino Rossi. La cerimonia si è svolta sul rettilineo di partenza del circuito del Mugello a Scarperia, nel sabato delle qualifiche del Gp d'Italia. Presenti, oltre all'ex campione pesarese, l'amministratore delegato della Dorna, Carmelo Ezpeleta, ed il presidente della Federazione internazionale di motociclismo, Jorge Viegas. Al 'Dottore' è stata consegnata una targa con il numero 46 che ha sempre contraddistinto la sua carriera nel mondo del motociclismo. Rossi è stato acclamato da tutto il pubblico presente intorno al circuito del Mugello, in particolare dai sostenitori del fan club a lui intitolato. Visibilmente commosso, ha mostrato la targa verso i tifosi, salutando e concedendosi a qualche selfie con i tanti che erano ad attenderlo anche in zona box e pit lane. "Grazie per il meraviglioso supporto, il tifo e le emozioni di questi anni – ha dichiarato Valentino Rossi a margine della cerimonia – Il pubblico del Mugello è sempre stato emozionante, ieri sera parlavamo con i nostri amici e dicevo loro che il primo giro della domenica mattina durante il warm up è una delle emozioni più grandi per un pilota di moto, quindi grazie. E' stato bello farlo qui, peccato, potevamo correre altri quattro anni, ma mi fanno male la schiena e le ginocchia e da lì ho capito che ero vecchio". – foto xb8/Italpress – (ITALPRESS). xb8/mc/gm/red 28-Mag-22 13:01

