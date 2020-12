Coronavirus, 12.756 nuovi casi e 499 decessi in 24 ore

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – Calano a 12.756 i nuovi contagiati da coronavirus in Italia. Un numero in flessione rispetto ai 14.482 registrati ieri. Bisogna però considerare la riduzione dei tamponi, 118.457 (24 ore prima ne erano stati processati 149.232.) E' quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. I decessi sono stati 499, in flessione rispetto ai 634 di ieri. Intanto è boom di guariti, 39.266, mentre si registra un forte calo degli attualmente positivi, -27.010, che porta il totale a 710.515. Il rapporto tra nuovi casi e positivi risale sopra il 10%, attestandosi esattamente al 10,7%. Sul fronte ospedaliero, cala ancora la pressione, con il numero dei ricoverati che scende sotto quota 30 mila: sono esattamente 29.653 (-428), di questi 3.320 (-25) si trovano nelle terapie intensive. Terapie intensive che vedono 152 nuovi ingressi in 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 677.542. La regione che registra il maggiore incremento di casi è il Veneto (2.427), seguita da Campania (1.361) e Lazio (1.297). Le due regioni dove l'incremento è minore sono Molise (14) e Valle d'Aosta (17). (ITALPRESS). tai/sat/red 09-Dic-20 17:32