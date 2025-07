‘Abruzzo da vivere’, il turismo si fa digitale: al via l’App che guida tra bellezze e tradizioni

Nel cuore dell’estate e nel cuore dell’Abruzzo turistico, la Costa dei Trabocchi, prende ufficialmente il via ‘Abruzzo da vivere’, ambizioso progetto promosso da Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila. L’iniziativa, presentata nei mesi scorsi e ora pronta al lancio, punta a rivoluzionare l’esperienza turistica nella regione attraverso uno strumento moderno, intuitivo e soprattutto inclusivo: una App gratuita, già disponibile su Google Play Store e App Store Apple. Design accattivante, facilità d’uso e un’ampia gamma di funzionalità fanno della nuova App ‘Abruzzo da vivere’ il fulcro digitale del progetto. Dall’interno della piattaforma, gli utenti possono cercare attrazioni, eventi, itinerari, ristoranti, alloggi e servizi; filtrare per tipologia di esperienza (sport, cultura, relax e altro; esplorare i comuni partner (tra cui Casalbordino, Fossacesia, Francavilla al Mare, Ortona, Rocca San Giovanni, San Salvo, San Vito Chietino, Torino di Sangro e Vasto); utilizzare la geolocalizzazione per scoprire i punti d’interesse più vicini; creare e condividere itinerari personalizzati basati sulle proprie preferenze.

L’obiettivo è chiaro: rendere l’Abruzzo accessibile a tutti, valorizzando il territorio con uno strumento innovativo, capace di trasformare ogni visita in un’esperienza su misura, immersiva e autentica.

Cultura, natura e tradizione in un solo tocco

‘Abruzzo da vivere’ non è solo un’App: è una nuova visione del turismo regionale, in cui tecnologia e tradizione si incontrano per raccontare l’identità di un territorio straordinariamente variegato. Grazie alla piattaforma, abitanti e viaggiatori possono riscoprire i luoghi, gli eventi e le storie che animano l’Abruzzo più vero, diventando esploratori attivi del patrimonio naturale e culturale locale. “Il progetto – spiega Camillo Saraullo, Presidente di Confartigianato Chieti L’Aquila – nasce dalla necessità di affrontare le criticità che ancora frenano il turismo regionale, come la frammentazione dell’offerta e la scarsa valorizzazione delle risorse locali. Vogliamo colmare queste lacune e mettere in rete le eccellenze del nostro territorio”.

Entusiasta anche Matteo Liberatoscioli, Presidente Costa dei Trabocchi per Confartigianato: “Abbiamo scelto il cuore dell’estate per lanciare l’App, perché l’Abruzzo non è solo un luogo da visitare, ma un mondo da vivere. Questa iniziativa rappresenta un tassello fondamentale del nostro impegno nel settore turistico, al fianco di eventi e progetti che da anni promuoviamo sul territorio”.

