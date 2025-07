Governance Poll 2025: Fioravanti e Fedriga al vertice del gradimento

Il Sole 24 Ore pubblica oggi i risultati del Governance Poll 2025, la rilevazione annuale curata da Noto Sondaggi, che misura il gradimento degli amministratori locali. A primeggiare quest’anno sono Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno, e Massimiliano Fedriga, Presidente del Friuli-Venezia Giulia. Fioravanti, riconfermato nel 2024 per un secondo mandato con una coalizione di centrodestra, guida la classifica dei sindaci con un consenso del 70%, scalzando dal primo posto Michele Guerra (Parma, 65%), vincitore del 2024. Sul podio anche Vito Leccese (Bari) e Gaetano Manfredi (Napoli), entrambi con il 61%.

Cresce in generale il gradimento dei sindaci: nel 2025 l’85% supera il 50% di consenso, rispetto al 77,5% dello scorso anno. Segno positivo anche per i governatori: il 72% ottiene il ‘sì’ di almeno la metà degli intervistati.

Altri numeri

Tra i governatori, Fedriga si conferma in vetta con un consenso del 66,5%, seguito da Luca Zaia (Veneto, 66%) e da Alberto Cirio (Piemonte, 59%). Il primo esponente del centrosinistra è Eugenio Giani (Toscana), al quarto posto con il 58%, in forte crescita rispetto al 2023. Bene anche Francesco Acquaroli (Marche), che guadagna 7,5 punti sul 2024. Il Governance Poll, come precisato dal direttore di Noto Sondaggi, Antonio Noto, non misura le intenzioni di voto, ma la disponibilità a rivotare l’amministratore in carica, valutando esclusivamente l’operato e non l’appartenenza politica.

Il sondaggio ha coinvolto 97 capoluoghi e le Regioni con elezione diretta, escludendo i Comuni recentemente al voto. Le interviste sono state condotte tra aprile e giugno 2025 su un campione rappresentativo.

