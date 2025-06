Venezia, nozze da favola per Jeff Bezos e Lauren Sánchez sull’isola di San Giorgio

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos e la giornalista statunitense Lauren Sánchez si sono sposati il 27 giugno con una cerimonia esclusiva nella suggestiva cornice della Fondazione Cini, sull’isola di San Giorgio Maggiore. Un evento blindatissimo, tra yacht di lusso, ospiti internazionali e misure di sicurezza straordinarie, che ha trasformato Venezia nella capitale mondiale del jet set. La coppia, già legalmente unita negli Stati Uniti, ha scelto la città lagunare per celebrare il proprio amore con un matrimonio da sogno. La sposa ha incantato tutti con un abito bianco firmato Dolce & Gabbana, completo di strascico e collo alto, mentre Bezos ha optato per un classico smoking nero. A dare il via alla cerimonia è stato Matteo Bocelli, che ha intonato “Can’t Help Falling in Love” di Elvis Presley. Tra i circa 250 invitati, nomi del calibro di Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Tom Brady, Bill Gates e la regina Rania di Giordania. Il menù stellato è stato curato dallo chef Fabrizio Mellino, con dolci firmati Sal De Riso e una torta monumentale del pasticcere francese Cédric Grolet. La celebrazione, organizzata dall’agenzia Lanza & Baucina, ha incluso anche un grande spettacolo pirotecnico in laguna. Non sono mancate le proteste: attivisti di Extinction Rebellion hanno manifestato in piazza San Marco contro l’impatto ambientale dell’evento. Bezos ha risposto con una donazione di 3 milioni di euro a favore della salvaguardia della laguna. “Amiamo Venezia, questa città unica al mondo. Grazie Italia”, ha dichiarato il miliardario durante i festeggiamenti. Un matrimonio da favola, tra glamour e polemiche, che resterà impresso nella storia della Serenissima.

