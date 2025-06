Estate: 1 genitore su 2 a caccia di centri estivi

Quasi una famiglia italiana su due (46%) è a caccia di un centro estivo dove mandare i propri figli, con la chiusura della scuola che in tantissime case ha posto il problema di come gestire i bambini, soprattutto tra giugno e luglio, con la maggior parte dei genitori ancora al lavoro. E’ il dato che emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè, diffusa al Villaggio contadino di Udine dove è stata illustrata l’offerta formativa per l’estate proposta dalle fattorie didattiche di Campagna Amica, con tante attività divertenti ed educative promosse dalle Donne Coldiretti. Una necessità che si scontra oggi con le difficoltà a trovare un centro disponibile, oltre che con il caro tariffe nelle strutture cittadine che ne preclude a molti l’accesso. Basti pensare che quasi una famiglia su dieci (9%) rinuncia proprio a causa dei prezzi insostenibili, mentre un altro 5% non ci prova nemmeno poiché è sicura di non trovare posto.

Nella scelta delle strutture, il mare si piazza al primo posto, seguito dalla campagna, grazie soprattutto alla crescita del fenomeno delle fattorie didattiche che nei mesi di scuola ospitano gli alunni per lezioni di educazione alimentare e che in quelli estivi si organizzano con “camp” all’insegna del divertimento, dello sport e della sana alimentazione.

3.000 fattorie didattiche in Italia

Secondo l’analisi di Coldiretti sul territorio nazionale ne sono attive tremila, dove è possibile fare laboratori di cucina e trasformazione dei cibi, partecipare alle attività agricole stagionali, praticare attività artistiche attraverso l’utilizzo di materiali naturali o riciclati, imparare a riconoscere le piante aromatiche o i vari tipi di miele. Un’offerta quanto mai vasta con esperienze originalissime nelle varie regioni che rappresentano un’opportunità importante per garantire servizi in aree che altrimenti ne sarebbero spesso sprovviste, con l’offerta di attività anche per i disabili. In Toscana il Giardino di Manipura sulle rive del Lago di Massaciuccoli (Pisa) del Maestro Puccini, propone laboratori multisensoriali e creativi per bambini tra i 3 ed i 6 anni. Qui, immersi nella natura, eucalipti e piante aromatiche, i piccoli possono realizzare per esempio essenze con gli olii essenziali, scoprire gli insetti impollinatori e conoscere Nonno Amedeo, custode delle antiche tradizioni contadine del posto.

In Veneto l’azienda Va Oltre a Bovolenta (Padova), dove si trova il più grande labirinto di lavanda italiano, i bambini possono conoscere l’approccio all’equitazione naturale, cimentarsi in pratiche di yoga favorendo il benessere del corpo e della mente, entrare in contatto con animali e piante, gustando merende e pranzi preparati con prodotti a km 0.

L’Agriturismo & scuderia della Valle a Sant’Omobono Terme, in provincia di Bergamo permette addirittura agli ospiti del campo estivo di rimanere a dormire per vivere il contatto con la campagna dal giorno alla notte. Tra le attività che propongono ci sono il trekking con gli asinelli, il battesimo della sella e le interazioni con pony e cavalli, la didattica con rettili e rapaci, la prova di mungitura con le caprette. A Carunchio, in provincia di Chieti, l’agriturismo Manzir propone laboratori dei fiori. I bambini raccolgono fiori in natura, poi li inseriscono in una pressa per essiccarli e poi usarli per varie decorazioni. In Sicilia, all’agriturismo Stallaini, a Noto (Siracusa) si organizzano corsi di aromaterapia e preparazione della pasta fresca che coinvolgono i bambini del centro estivo e persino i genitori, oltre a laboratori artistici e letterari. L’ape Golosina di Cascina Manfrin, in provincia di Cuneo, propone un’attività che fa vivere ai bambini la vita di campagna. Si concentra in particolare sul mondo delle api e la biodiversità, con “l’apicoccola”, una struttura di legno dove possono rilassarsi e nel frattempo udire il ronzio delle api. A Rende, in provincia di Cosenza, Animagricola, azienda agricola e fattoria didattica, organizza agri-camp con lo scopo di condividere esperienze all’aria aperta e conoscenza della natura e degli animali attraverso laboratori interattivi.

Educazione alla Campagna Amica

Nelle agricolonie prosegue di fatto il lavoro portato avanti durante la scuola con il progetto Educazione alla Campagna Amica che ha coinvolto negli ultimi venti anni circa 10 milioni di bambini, praticamente mezzo milione all’anno, di cui il 70% nella fascia d’età compresa fra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria e il 30% studenti più grandi medie e superiori.

