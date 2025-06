Colombia: Uribe supera l’intervento dopo l’attentato, Rubio avverte sulla democrazia

Colombia ancora sotto shock dopo il gravissimo attentato subito da Miguel Uribe Turbay, candidato conservatore alle prossime elezioni presidenziali, colpito da tre proiettili mentre partecipava a un comizio pubblico a Bogotá. Dopo ore di grande apprensione, il senatore è riuscito a superare con successo un delicatissimo intervento neurochirurgico presso la ‘Fondazione Santa Fe’, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. L’aggressione, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica, è avvenuta nel quartiere Modelia ed è stata perpetrata da un ragazzo di 15 anni, arrestato immediatamente dalle forze dell’ordine presenti sul luogo. Il giovane aggressore era armato con una pistola Glock calibro 9 mm, con la quale ha sparato ferendo Uribe alla testa e al ginocchio. La moglie del candidato, María Claudia Tarazona, ha lanciato un appello a tutta la nazione, invitandola a unirsi in una catena compatta di preghiera per la guarigione del marito e per la pace nel Paese. Nel frattempo, il governo colombiano ha espresso una ferma condanna dell’attacco, sottolineando la gravità del gesto. Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha definito l’episodio come una “minaccia diretta e grave alla democrazia” colombiana, attribuendo la responsabilità dell’accaduto alla retorica incendiaria e divisiva della sinistra politica. Rubio ha inoltre esortato il presidente colombiano, Gustavo Petro, a moderare il proprio linguaggio politico e a prendere misure concrete per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti i rappresentanti pubblici nel paese. Il Centro Democratico ha denunciato l’episodio come un attacco diretto e preoccupante alla libertà. Mentre Uribe continua a lottare per la vita in ospedale, l’intera nazione riflette intensamente sulle possibili conseguenze politiche e sociali di questo drammatico e inquietante evento che ha segnato profondamente il paese.

