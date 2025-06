Condividi questo articolo:

OSAKA (GIAPPONE) (SICILIA) – Si chiama “Grani di Pace” l’opera che unisce la Sicilia e il Giappone ed evoca la pace nel mondo. I visitatori dell’Expo volta per volta potranno aggiungere un piccolo “grano” di ceramica per completare l’opera, presentata in occasione della settimana della Regione Siciliana all’Expo di Osaka, nel Padiglione Italia, in calendario dall’8 al 14 giugno 2025.(ITALPRESS).