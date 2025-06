Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– La Bce taglia i tassi di un quarto di punto– Firmato il rinnovo del contratto nazionale dei gestori aeroportuali– Imprese, Lazio leader in Italia nell’uso dell’Intelligenza Artificiale– Disoccupazione femminile, in Italia dati allarmantisat/mrv