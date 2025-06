Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – L’Ucraina, il dramma della Striscia di Gaza, le manifestazioni di antisemitismo che si affacciano nel mondo: il presidente Sergio Mattarella nel suo intervento in occasione del concerto in onore del Corpo diplomatico accreditato in occasione della Festa della Repubblica manifesta tutta la sua preoccupazione per un ordine mondiale minacciato dai conflitti: “Il tema della pace è al centro della nostra comune attenzione”, ha affermato Mattarella.fonte video: Quirinaleabr/