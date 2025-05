Condividi questo articolo:

Sponsor

ALESSANO (LECCE) (ITALPRESS) – UnitelmaSapienza sempre più presente in Puglia. Dopo Taranto e Trani, è stato inaugurato il nuovo polo didattico ad Alessano, in provincia di Lecce, in cui gli studenti dei corsi telematici potranno sostenere gli esami dopo aver frequentato le lezioni online.f06/fsc7/gtr