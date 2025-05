Fontana “Per le carceri serve iniziativa congiunta pubblico-privato”

MILANO (ITALPRESS) – “Per affrontare il tema delle carceri occorre uscire dagli schemi ordinari per entrare in un nuovo modo di considerare il problema. E, soprattutto, bisogna farlo rispettando veramente la Costituzione. Noi proponiamo il nostro modello, il ‘modello Lombardia’. Proponiamo di mettere insieme gli imprenditori, le università, le associazioni professionali e di categoria per costruire un’alternativa che sia veramente nuova, che vada oltre lo schema utilizzato fino ad oggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo oggi a Milano alla presentazione della proposta ‘La fine del Sistema Infinito’, elaborata dall’Associazione Spazio Aperto. Il progetto, che si pone in alternativa alle soluzioni di indulto o sconto di pena finora avanzate, è finalizzato a superare il problema del sovraffollamento carcerario e della recidiva, attraverso un’azione congiunta pubblico/privato. All’evento, insieme agli operatori di settore, sono intervenuti il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Presente anche il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo. La proposta di Spazio Aperto punta a realizzare nuove strutture detentive con il coinvolgimento dell’imprenditoria privata virtuosa, permettendo ai detenuti e agli operatori del settore che fanno riferimento al Dipartimento degli Affari Penitenziari, di poter operare in ambienti conformi alla norma, e favorire, attraverso percorsi di inserimento lavorativo, il processo di reintegrazione e l’abbattimento reale della recidiva, così come previsto dal dettame costituzionale.

