Le foto di Elliott Erwitt per la prima volta in mostra in Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Dai cani agli esseri umani, dalle persone comuni ai grandi personaggi come Marilyn Monroe, JFK e Muhammad Ali: scatti divenuti icone della nostra società. Apre al pubblico al Palazzo Reale di Palermo – organizzata dalla Fondazione Federico II con il Patrocinio del Ministero della Cultura e del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli – la mostra di Elliott Erwitt, uno dei più grandi fotografi della storia. Per la prima volta in Sicilia, le opere del Maestro, scomparso nel novembre del 2023 all’età di 95 anni, attraversano epoche, culture e sentimenti con un linguaggio universale.xd8/f15/fsc/gsl