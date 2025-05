Ettore Bassi è Il sindaco pescatore, “Un onore impersonare Vassallo”

Condividi questo articolo:

PALERMO (ITALPRESS) – “Per me è stato e continua ad essere un viaggio bellissimo. Un’immersione dentro un’emozione che si rinnova anche di fronte agli studenti: quella di Vassallo è una figura che porta con sé una serie di valori e una varietà di messaggi che non si esauriscono la sera dello spettacolo con la rappresentazione”. Così l’attore Ettore Bassi, a margine della presentazione de “Il sindaco pescatore”, uno spettacolo in due date, in programma a Palermo e Catania, per celebrare la figura di Angelo Vassallo, primo cittadino di Pollica assassinato dalla criminalità organizzata in un agguato nel settembre 2010. La regia è a cura di Enrico Maria La Manna. L’evento, promosso da Anci Sicilia con il patrocinio dei due Comuni siciliani e presentato nella sede dell’associazione a Palermo, prevede quattro appuntamenti complessivi: al teatro Biondo di Palermo il 28 maggio alle 21 e il 29 maggio alle 18:30, al teatro Verga di Catania il 30 e 31 maggio alle 18:30. Ogni spettacolo sarà accompagnato da un momento di riflessione. “Per me – sottolinea Bassi – è un grande onore: sono anni che non mi fermo mai nel portarlo in scena e ogni volta che c’è una possibilità di incontrare anche nuove comunità per me è un grandissimo orgoglio. Ho incontrato Dario Vassallo a una festa per bambini e abbiamo condiviso questa storia: lui era ancora immerso nel dolore e mi ha dato una copia del suo libro, l’ho letto in due giorni e ho sentito l’urgenza di portare sui palchi quella storia”. xd8/vbo/mca1