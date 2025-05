Prevost: “Oggi c’è bisogno di giustizia e di maternità”

Alla vigilia della Messa di intronizzazione che segnerà l’inizio formale del suo Pontificato, Papa Leone XIV ha incontrato i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Nel suo intervento, il Santo Padre ha richiamato con forza due valori fondamentali, definendoli urgenti per il nostro tempo: “Oggi c’è bisogno di giustizia e di maternità”. Il nuovo Papa, al secolo Robert Francis Prevost, ha pronunciato le sue prime parole pubbliche in Vaticano, dando il tono al Pontificato che si apre ufficialmente oggi con la cerimonia in Piazza San Pietro. La scelta di rivolgersi a una fondazione impegnata in ambito sociale ed economico ha voluto sottolineare fin dall’inizio l’impegno della Chiesa su questi temi.

Una cerimonia solenne con 200 delegazioni e centinaia di migliaia di fedeli

A Roma sono attesi oltre 250 mila fedeli provenienti da ogni parte del mondo. La Messa di intronizzazione di Papa Leone XIV sarà celebrata in Piazza San Pietro alla presenza di circa 200 delegazioni internazionali. Tra queste, capi di Stato e rappresentanti religiosi di diverse confessioni, oltre a esponenti delle principali istituzioni europee e delle Nazioni Unite. L’evento rappresenta non solo un momento liturgico solenne, ma anche un’occasione storica di incontro tra Chiesa e comunità globale. Il rito di intronizzazione, che si svolge all’inizio di ogni nuovo Pontificato, consiste nella celebrazione eucaristica e nel simbolico insediamento del Papa sul trono di Pietro, senza però riti di incoronazione, aboliti dal 1963.

Viabilità sotto controllo, presidio Anas rafforzato in tutta la rete

L’afflusso eccezionale di persone ha portato a un’intensificazione delle misure di sorveglianza stradale. Anas ha rafforzato i presìdi operativi lungo le principali direttrici di accesso alla Capitale, con particolare attenzione al Grande Raccordo Anulare e all’autostrada Roma-Fiumicino. Saranno attive sette postazioni aggiuntive per garantire interventi tempestivi in caso di criticità. La Sala Operativa del Lazio e la Sala Situazioni Nazionale, in costante contatto con la Polizia Stradale, monitoreranno i flussi di traffico per tutta la durata dell’evento. Il potenziamento delle attività di vigilanza rientra nel piano straordinario adottato per la giornata di oggi e per il giorno precedente, con l’obiettivo di assicurare la massima fluidità della viabilità in entrata e uscita da Roma.

Protezione civile in campo con oltre 300 volontari

Sul fronte dell’assistenza alla popolazione, la Regione Lazio ha previsto il coinvolgimento di oltre 300 volontari della Protezione Civile. Lo ha annunciato l’assessore Pasquale Ciacciarelli, sottolineando l’importanza del presidio civico in occasione di un evento così imponente. I volontari saranno presenti nell’area circostante la Basilica di San Pietro, dove forniranno informazioni, supporto logistico e assistenza medica di primo livello. La loro attività è parte del lavoro coordinato all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza. Inoltre, circa 150 volontari sono già operativi in questi giorni per gestire la processione legata al Giubileo delle Confraternite, che ha visto la partecipazione di circa 60 mila fedeli in partenza da piazza Celimontana.

Una giornata storica per la Chiesa cattolica

L’insediamento di Papa Leone XIV arriva in un momento di grandi cambiamenti e sfide globali. Il nuovo Pontefice, già Prefetto del Dicastero per i Vescovi, è stato scelto per la sua esperienza pastorale e per la sua attenzione ai temi della giustizia sociale. L’enfasi che ha messo sulla giustizia come diritto e sulla maternità come simbolo di cura e generatività nei suoi primi discorso apre una stagione che promette di connettere i temi spirituali con quelli civili. Oggi, con la celebrazione in Piazza San Pietro, Leone XIV assume pienamente la guida della Chiesa universale. Tutto è pronto per accoglierlo.

