Confcommercio compie 80 anni. Sangalli: l’impegno nel promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese

La mostra ‘Ricordare il futuro’, la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’intervento di Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, ed infine il concerto di Fiorella Mannoia. Il tutto per la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della fondazione di Confcommercio-Imprese per l’Italia, tenuta il 29 aprile che, scrive la Confederazione, una data che segna: “un traguardo di grande rilevanza che riflette non solo la lunga storia, ma anche l’impegno nel promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese. Fondata il 29 aprile 1945, Confcommercio ha da subito”, sottolinea la nota, “posto al centro della sua missione la crescita delle imprese del terziario di mercato, il sostegno all’occupazione e la valorizzazione della competitività, contribuendo in modo determinante alla costruzione dell’Italia moderna”.

All’Auditorium Parco della Musica c’era il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ospite della inaugurazione della mostra ‘Ricordare il futuro’, “un’esposizione che attraverso un percorso visivo e narrativo racconta la storia e l’identità associativa di Confcommercio, tracciando le tappe fondamentali del suo cammino e quello delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti”. Un archivio storico, arricchito da una vasta collezione di documenti, immagini, oggetti e testimonianze, ripercorre l’evoluzione della Confederazione e del panorama economico e imprenditoriale del nostro Paese. Realizzato in collaborazione con Promemoria Group è consultabile anche online all’indirizzo:https://archiviostorico.confcommercio.it/..

La serata è proseguita in Sala Sinopoli con il saluto del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, seguito dall’intervento di Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani che ha offerto un approfondimento sulla storia e l’evoluzione delle imprese del terziario di mercato. Alla serata celebrativa, che si è conclusa con il concerto di Fiorella Mannoia, una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, hanno partecipato esponenti del mondo della politica, delle istituzioni, dell’economia, dell’imprenditoria e del sistema Confcommercio. Presenti, tra gli altri, i ministri Marina Calderone, Francesco Lollobrigida, Giuseppe Valditara, Paolo Zangrillo; il Vice Ministro Edoardo Rixi; il Vice Presidente del Senato Gian Marco Centinaio; i parlamentari Luca De Carlo, Maurizio Gasparri, Alberto Luigi Gusmeroli, Roberto Marti; Renato Brunetta (Cnel); Vincenzo Carbone(Agenzia delle Entrate); i sindacalisti Daniela Fumarola e Maurizio Landini.

