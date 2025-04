Tg News – 17/4/2025

Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Maltempo, allerta rossa in Piemonte, anziano annega in casa– Meloni da Trump, Casa Bianca: “La Web Tax italiana ci danneggia”– Il Papa nel carcere di Regina Coeli per il Giovedì Santo– Udine, donna uccisa in casa, sospetti sull’ex– Napoli, si sgancia cavo funivia del Faito, in 16 sospesi nel vuoto– Al Policlinico di Roma rimosso liposarcoma di 40 kg– La Bce taglia i tassi al 2,25%, Lagarde sferza l’Europa– Unipol, a Milano la nuova sede di Cubo tra cultura e innovazione– Previsioni 3B Meteo 18 Aprile/gtr