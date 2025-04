Noleggio a lungo termine di auto e fuoristrada, mercato in crescita

Condividi questo articolo:

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – Ruolo sempre più centrale nella dinamica del mercato italiano per il noleggio a lungo termine di autovetture e fuoristrada: sono infatti quasi 255mila, con una crescita del 6,5% su base annua i contratti stipulati nel primo trimestre del 2025. Secondo l’analisi elaborata da UNRAE sulla base dei dati forniti dal MIT, nei primi tre mesi dell’anno i contratti di noleggio a lungo termine di durata superiore a 30 giorni confermano la prevalenza delle Società, pari all’84,7% del totale, rispetto a quelli sottoscritti da soggetti Privati.Nell’ambito delle Società, le Aziende non automotive rappresentano due terzi del totale dei contratti, seguite da Società di noleggio a breve termine, Dealer e Costruttori.La durata media scende a 20 mesi, con andamenti differenti ma tutti in riduzione. La distribuzione geografica evidenzia una forte concentrazione nel Nord Italia. Il primo posto per numero di contratti spetta sempre alla Lombardia con il 29,3%, seguita da Lazio, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Piemonte e Campania.gsl