Sicilia, Schifani “Fondamentale specializzare i nostri operai”

CATANIA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha partecipato a Catania all’evento con il quale sono stati celebrati, a Catania, i 60 anni della Cosedil.“Cosedil – ha detto Schifani – è impegnata in tantissimi cantieri in Sicilia e fuori dalla Sicilia. Lavorare significa dare lavoro ai nostri operai, dare lavoro significa specializzare la nostra manovalanza. Noi abbiamo bisogno di specializzare la nostra manovalanza perché ci viene chiesto molto lavoro dai grossi gruppi imprenditoriali che vengono in Sicilia, ma ci viene segnalata anche l’assenza di specializzazione”. G.S./Agenzia Italpress

