Mollicone “Festival della Musica Sacra significa tanto per il Lazio”

ROMA (ITALPRESS) – “Un’iniziativa bellissima, ringrazio Rocca e Baldassarre che l’hanno ideata. Fare un festival della musica sacra italiana ed europea nel Lazio significa tante cose: valorizzare l’eccellenza della musica sacra ed europea, significa dare valore a tanti luoghi meravigliosi del Lazio, significa celebrare la musica sacra durante il Giubileo e su questo, come commissione Cultura e come componente della Commissione Giubileo presso Palazzo Chigi, possiamo dire che è stata fatta una macchina sincronica meravigliosa con Dicastero e Vaticano per dare il più possibile anche un aspetto culturale al Giubileo”. Lo ha detto Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, partecipando all’inaugurazione a Roma del “Lazio Musica Sacra Festival 2025”.xb1/fsc/gtr