ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Inter in apprensione, Lautaro si infortuna in nazionale– La Juve cerca il successore di Thiago Motta– Leclerc e Hamilton “L’Australia ci ha insegnato tanto, faremo passi avanti”– Cinà si presenta al mondo, l’Italia del tennis sorride– Il Palermo avanti con Dionisi, Osti “Ha la nostra fiducia”ari/gtr