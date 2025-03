Milano-Cortina, Malagò “Ancora tanto da fare, ma saremo pronti”

ROMA (ITALPRESS) – “Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina le abbiamo anche definite le Olimpiadi dei territori, un evento di estrema importanza per il nostro paese che ci inorgoglisce e che coinvolge non solo due regioni, ma anche due province autonome. L’organizzazione di un evento di questo genere è assolutamente atipica rispetto a tutti gli altri. Nasce a tutti gli effetti come una start-up, da un foglio bianco. Abbiamo dovuto mettere in piedi un’organizzazione, anche molto articolata e complessa, numericamente importante, tutto questo con una scadenza ben precisa. Ma fa parte del mondo sportivo questa situazione di timing definito e non mi spaventa. A 11 mesi di distanza, la strada da percorrere è ancora lunga perché ora si iniziano a processare tanti aspetti, ma abbiamo le skill e le conoscenze per farci trovare pronti”. Queste le parole di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, intervenuto a Radar, il format di Formiche TV in onda su Urania TV, canale 260 del digitale terrestre.

mca1/gm

(Fonte video: Urania Tv)

