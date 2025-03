Un buon bilancio per il turismo invernale

Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – Sono 8 milioni gli italiani che, tra gennaio e marzo 2025 hanno scelto la neve come meta delle vacanze invernali, secondo quanto rileva il rapporto realizzato da Tecnè per la Federalberghi. Il giro di affari complessivo è di 6 miliardi. Il 73% di chi ha fatto la settimana bianca ha scelto l’Italia settentrionale. Tra le regioni più frequentate si distinguono il Piemonte, il Trentino-Alto Adige, la Valle d’Aosta, la Lombardia ed il Veneto. La spesa media pro capite sostenuta per la settimana bianca comprensiva di tutte le voci è di 675 euro. La maggior parte del budget di chi va in vacanza è destinato ai pasti e al pernottamento, il resto alle spese di trasporto e allo shopping. Cresce il numero di quanti hanno scelto l’albergo per il proprio soggiorno, il 36% del campione. Le altre soluzioni di alloggio sono i bed & breakfast, oppure casa di parenti o amici. I criteri che guidano la scelta della località sono: le bellezze naturali, i divertimenti e la raggiungibilità della destinazione, il legame con un luogo dove si va di consueto a fare la settimana bianca.gsl