Sanità, De Luca “Su graduatorie valutare posizione partenza Regioni”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Quando si pubblicano le graduatorie c’è sempre un elemento di falsificazione che è dato dal fatto che non si chiarisce mai quali sono le condizioni di partenza delle diverse regioni: se andiamo in pista con uno che ha la Ferrari e l’altro che ha la cinquecento diventa complicato fare la gara. Nonostante tutto, nonostante i 15 mila medici in meno che ha la Regione Campania e il furto di 200 milioni di euro l’anno, siamo una Regione all’avanguardia”. Lo dice il governatore Vincenzo De Luca parlando con i giornalisti a Napoli a margine dell’inaugurazione del Padiglione G dell’ospedale Cardarelli di Napoli che riapre dopo 14 anni di chiusura e sarà destinato ad attività ambulatoriali.

