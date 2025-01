Giuli “Agrigento può diventare cardine della rinascita della Sicilia”

Condividi questo articolo:

AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Agrigento ha l’opportunità di divenire il cardine della rinascita di un territorio ricco di complessità, prodotto dalle innumerevoli civiltà che in millenni di storia vi sono fiorite, sfiorite e rifiorite. Ciascuna di esse ha portato il proprio contributo originale, facendo di Girgenti il modello di una Sicilia orgogliosamente speciale e al tempo stessoschierata in prima linea, con le sue straordinarie personalità istituzionali, nella lotta contro la rarefazione del senso dello Stato che affligge i nostri tempi presenti e passati”. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in uno dei passaggi del discorso pronunciato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di apertura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.xd6/abr/