125 anni Milan, per la famiglia Dubini 4 generazioni rossonere

Condividi questo articolo:

Sponsor

MILANO (ITALPRESS) – Quattro generazioni che hanno letteralmente il Milan nelle vene. Insieme a Herbet Kilpin e ad altri soci, la famiglia Dubini ha contribuito alla nascita del club rossonero grazie ad Antonio, che della squadra fu anche attaccante per tre stagioni e poi dirigente. Sono passati esattamente 125 anni da quel 16 dicembre 1899, quando alla Fiaschetteria Toscana di via Berchet il club rossonero venne alla luce. A passeggiare tra le strade di una Milano illuminata a festa per il Natale incombente c’è Federico Dubini, che del bisnonno ha sentito parlare fin da piccolissimo. Inserito da Forbes tra i talenti under 30 che stanno cambiando il mondo, il pronipote di Antonio Dubini si divide tra gli Stati Uniti e l’Italia. In occasione dei 125 anni dalla fondazione dell’AC Milan, il giovane manager è tornato a casa e ha parlato del legame tra la sua famiglia e i rossoneri, che non si limita ai ricordi.f12/sat/mgg/gsl