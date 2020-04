Covid-19, Hera e Caritas insieme per donare equivalente di 25mila pasti

BOLOGNA (ITALPRESS) – Una donazione alla Caritas Italiana per ogni cliente che richiede l'invio elettronico della bolletta, per fornire l'equivalente di 25 mila pasti a chi ne ha bisogno. E' questa la nuova iniziativa di solidarieta' messa in campo dal Gruppo Hera che si aggiunge alle numerose altre gia' realizzate, anche in questo periodo di emergenza Coronavirus, a sostegno di famiglie e aziende del territorio che si trovano in difficolta' a gestire i pagamenti delle bollette relative ai servizi forniti dalla multiutility. Fino al 31 maggio, per ciascun cliente – domestico o business – che attiva l'invio elettronico della bolletta, il Gruppo Hera donera' 2 euro a favore della Caritas Italiana. La multiutility in questo modo stima di raccogliere fondi per coprire l'erogazione di circa 25 mila pasti da destinare alle persone in difficolta' in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche. E' possibile richiedere l'invio della bolletta per e-mail, in sostituzione di quella cartacea, per le bollette di energia elettrica, gas, acqua, teleriscaldamento e tariffa a corrispettivo puntuale per la gestione dei rifiuti. Per dare visibilita' all'iniziativa di solidarieta' e' stata avviata una capillare campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i clienti, tramite sms ed e-mail. Per richiedere l'invio elettronico della bolletta basta accedere ai servizi digitali del Gruppo Hera (Servizi Online e app My Hera) o contattare il Servizio Clienti. "Scegliere l'invio elettronico della bolletta e' un piccolo gesto con il quale, pero', ora si puo' contribuire a dare un aiuto concreto a chi ha piu' bisogno, aiutandolo a superare questa emergenza – sottolinea Hera -. Allo stesso tempo rappresenta un vantaggio per i clienti, poiche' l'invio della bolletta per e-mail assicura puntualita' di consegna, e per l'ambiente, in termini di risparmio di carta ed emissioni in atmosfera per produrla e trasportarla. Inoltre, ogni volta che un cliente domestico attiva uno o piu' servizi digitali, messi a disposizione gratuitamente dalla multiutility, come in questo caso per l'invio elettronico della bolletta, dona punti alle scuole del suo Comune nell'ambito del progetto Digi e Lode del Gruppo, punti che potranno essere convertiti in premi in denaro da spendere in progetti di digitalizzazione scolastica". Il progetto di solidarieta' che vede coinvolta la Caritas Italiana si affianca alle numerose iniziative di dilazioni di pagamento e rateizzazioni delle bollette per tutti i servizi che la multiutility ha introdotto in questo periodo per i propri clienti, famiglie e imprese, in difficolta' economica. Tali agevolazioni speciali – in essere fino alle scadenze di fine giugno – consentono diluizioni dei pagamenti anche fino a dicembre 2020 e riguardano le bollette di tutti i servizi erogati dal Gruppo Hera (acqua, teleriscaldamento, rifiuti urbani in regime di tariffazione corrispettivo puntuale e forniture di energia elettrica e gas naturale, purche' non in regime di salvaguardia e di ultima istanza) per importi fino a 4.500 euro. Per importi superiori saranno definiti piani di rateizzazione specifici. "In questa emergenza, che non e' piu' solo sanitaria ma anche sociale ed economica, sta aumentando il numero di persone che non riescono a soddisfare neppure i bisogni primari come la garanzia di un pasto – commenta Cristian Fabbri, Direttore Centrale Mercato del Gruppo Hera -. Con le agevolazioni gia' attivate per il pagamento delle bollette e questa ulteriore iniziativa in collaborazione con Caritas Italiana vogliamo dare un contributo concreto a chi si trova in maggiore difficolta'". "Questa emergenza ci deve far sentire tutti uniti e solidali – ricorda il Direttore di Caritas Italiana don Francesco Soddu, che aggiunge – ancora una volta le piu' esposte sono le persone piu' fragili e per questo auspichiamo che siano sempre di piu' le iniziative, come questa del Gruppo Hera, di solidarieta' concreta in favore delle persone in difficolta' e in condizioni sempre piu' precarie". (ITALPRESS). sat/com 23-Apr-20 12:40