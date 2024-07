Tg News – 15/7/2024

Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Attentato a Trump, direttrice Secret Service nella bufera– Zelensky apre a partecipazione Russia a prossimo summit sulla pace– Premier Meloni a Napoli per protocollo su risanamento Bagnoli– Due feti morti in un armadio a Reggio Calabria, indagata 24enne– Omicidio Giulia Cecchettin, inizia il 23 Settembre processo a Turetta– Paura e feriti a festa con fuochi d’artificio a Venezia– Terremoto L’Aquila, sentenza choc: “la colpa è di 7 giovani”– Le nuove sfide e l’impegno dell’Italia per la sicurezza– Previsioni 3B Meteo 16 Lugliomrv