A Napoli, festa della mamma… e dei bambini nati prematuri

La Festa della Mamma a Napoli arriva prima, per celebrare i vent’anni dell’Associazione Soccorso Rosa Azzurro Onlus. L’evento “Prematuro”, come i neonati che l’associazione sostiene, si svolgerà sabato 11 maggio a partire dalle ore 10.00, presso l’Aula Magna del Cestev(Complesso di Biotecnologie) dell’Università Federico II di Napoli e sarà organizzato insieme alla UOC di Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, per festeggiare le mamme e le famiglie che stanno affrontando o hanno affrontato le difficoltà di una nascita pretermine.

Soccorso Rosa Azzurro

L’Associazione Soccorso Rosa Azzurro è impegnata da venti anni nel migliorare le cure dei neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale (TIN), al fianco dei bambini e dei loro genitori, sin dai primi giorni di vita: “nel 2023 nel nostro punto nascita sono nati più di 3.000 bambini, siamo il primo ospedale del Sud Italia e, nonostante il calo demografico nazionale e regionale che continua inesorabile ad aumentare, miriamo a mantenere questo obiettivo anche per il 2024”, afferma Francesco Raimondi, direttore dell’Uoc Neonatologia. “Di questi bambini, 308 hanno necessitato di un ricovero in Terapia Intensiva Neonatale. Si tratta di bambini di peso estremamente basso (con un peso < 1.500 grammi in 79 casi) e prematuri ai limiti della vita con peso alla nascita inferiore a 1.000 grammi (41 casi), neonati con malformazioni, con infezioni perinatali, figli di tossicodipendenti e/o siero positivi, neonati con gravi asfissie. Sono molto fragili e già in pericolo appena nati.

Aggiornamento tecnologico

Tra le attività assistenziali prioritarie dell’Associazione c’è l’aggiornamento tecnologico e l’integrazione delle attrezzature elettromedicali (incubatrici, monitors, respiratori, culle ecc.) dei Reparti di Terapia Intensiva Neonatale e del Servizio di Trasporto Neonatale della Regione Campania. In tutta la Campania sono attive 4 unità di Trasporto Neonatale di Emergenza (STEN) e quello della Federico II ne rappresenta l’unità principale in termini di numero di trasporti effettuati, 600 in tutta la Campania nel 2023 e già 163 al 30 aprile 2024. L’11 maggio sarà anche celebrata la Terza Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo, lanciata dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), per promuovere il Neurosviluppo in tutti i bambini e gli adolescenti e sostenere una crescita armonica e serena, intervenendo tempestivamente quando compaiono difficoltà e disturbi.

Baby@Net finanziato con Pnrr

In occasione dell’evento, l’Università Federico II e l’Associazione Soccorso Rosa Azzurro ONLUS presenteranno il progetto nazionale “BABY@Net” finanziato dal Ministero della Salute, per l’implementazione della sorveglianza neuroevolutiva della popolazione generale e ad alto rischio. Finanziato dal Bando per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della Salute e dalla Cassa Depositi e Prestiti, è un progetto nazionale di teleassistenza per le terapie intensive neonatali e le neuropsichiatrie infantili, per la sorveglianza del neurosviluppo nei nati in epoca COVID attraverso le terapie intensive neonatali e i pediatri di famiglia. Il progetto potrà contare sullo studio di coorte degli oltre 700 bambini iscritti dal reparto di Neonatologia del Policlinico Federico II, nel periodo della pandemia, nel Registro Nazionale Covid-19 istituito dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN).

