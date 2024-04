A Palazzo Ducale di Venezia ci sono ‘I mondi di Marco Polo’

A Venezia, tra le strette calli e gli antichi canali, si apre una finestra sul passato, un invito a esplorare le meraviglie e le avventure di uno dei più grandi viaggiatori della storia: Marco Polo. La mostra ‘I mondi di Marco Polo: il viaggio di un mercante veneziano del Duecento’ sarà ospitata nel suggestivo Palazzo Ducale dal 6 aprile al 29 settembre per incantare e avvolgere i visitatori in un percorso senza tempo attraverso le terre remote e gli incontri straordinari del celebre esploratore. L’esposizione offrirà una panoramica completa della vita e delle imprese di Marco Polo, dal suo viaggio epico lungo la Via della Seta fino alle sue narrazioni che hanno incantato generazioni di lettori. Attraverso una selezione accurata di reperti, mappe antiche, manoscritti e opere d’arte, i visitatori saranno trasportati indietro nel tempo, immersi nelle culture e nelle tradizioni dei luoghi che Polo ha attraversato nei suoi viaggi. Fin dall’ingresso nella mostra, i visitatori verranno accolti da una ricca esposizione di oggetti provenienti dalle terre lontane visitate da Marco Polo. Dalle spezie esotiche alle preziose sete, dalle armi orientali ai manufatti artigianali, ogni pezzo racconterà una storia, un frammento del ricco mosaico culturale che Polo ha incontrato lungo il suo cammino.

La ricostruzione

Uno degli elementi centrali dell’esposizione è la ricostruzione fedele di un caravanserraglio, il luogo di sosta e scambio lungo la Via della Seta. Attraverso questa riproduzione accurata, i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera vibrante e cosmopolita di questi antichi mercati, esplorando le merci esposte e immaginando i mercanti e i viaggiatori che una volta li popolavano. Ma la mostra non si limiterà a esplorare i luoghi visitati da Marco Polo: offrirà anche uno sguardo approfondito sulla vita quotidiana a Venezia nel XIII secolo, la città natale dell’esploratore. Attraverso ritratti, documenti storici e reperti archeologici, i visitatori potranno comprendere meglio il contesto sociale, politico ed economico in cui Marco Polo è cresciuto e ha maturato la sua passione per il viaggio e per l’avventura.

‘I mondi di Marco Polo’ non sarà solo un’occasione per imparare e scoprire, ma anche per riflettere sul significato del viaggio e dell’incontro tra culture diverse. Attraverso le storie e le esperienze di Marco Polo, i visitatori saranno invitati a interrogarsi sulle sfide e sulle opportunità che il contatto tra popoli e civiltà diverse può portare, e sulla ricchezza che deriva dalla condivisione e dallo scambio reciproco.

La mostra è organizzata dai Musei Civici di Venezia nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune veneto e dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni della morte di Marco Polo, presieduto dal Sindaco Luigi Brugnaro e realizzata con la collaborazione speciale dell’Università Ca’ Foscari e l’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai.

Condividi questo articolo: