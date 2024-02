Bulgaria: export verso l’Ue in calo del 9%

Nel periodo gennaio-novembre 2023, le esportazioni di beni dalla Bulgaria verso l’Ue sono diminuite del 9% rispetto allo stesso periodo del 2022 e sono ammontate a 51,278 miliardi di BGN, secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica (INS). I principali partner commerciali della Bulgaria sono Germania, Romania, Italia, Grecia e Francia, che rappresentano il 61,1% delle esportazioni verso gli Stati membri dell’Ue. Per quanto riguarda le esportazioni, suddivise secondo la classificazione standard del commercio estero, la crescita maggiore è stata registrata nel settore “Bevande analcoliche e alcoliche e tabacco” (13,0%). Il calo maggiore è stato osservato nel settore “Grassi animali e vegetali, oli e cere” (64,6%). Nel novembre 2023, le esportazioni verso l’UE sono diminuite del 16,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e sono state pari a 4,52 miliardi di BGN. Le importazioni di beni in Bulgaria dall’UE nel periodo gennaio-novembre 2023 sono diminuite del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2022 e sono state pari a 53,34 miliardi di BGN (a prezzi CIF). Il volume più alto in termini di valore è stato importato da Germania, Italia, Romania, Grecia e Paesi Bassi.

Saldo commerciale

Il saldo commerciale estero della Bulgaria (esportazioni FOB – importazioni CIF) con l’UE nel periodo gennaio-novembre 2023 è negativo e ammonta a 2,061 miliardi di BGN. L’INS ha pubblicato anche i dati sul commercio della Bulgaria con i Paesi terzi, che mostrano che le esportazioni nel 2023 sono diminuite del 2,9% rispetto al 2022 e hanno un valore di 31,385 miliardi di BGN. I principali partner commerciali della Bulgaria sono la Turchia, gli Stati Uniti, la Cina, la Serbia, l’Ucraina, la Repubblica di Macedonia del Nord e l’Egitto, che rappresentano il 50,0% delle esportazioni verso i Paesi terzi. Nel dicembre 2023, le esportazioni di beni dalla Bulgaria verso i Paesi terzi sono aumentate del 3,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e sono state pari a 2,603 miliardi di BGN. Le importazioni di beni in Bulgaria da Paesi terzi nel 2023 sono diminuite del 19,7% rispetto al 2022 e sono state pari a 38,766 miliardi di BGN (a prezzi CIF). Il maggior volume di valore delle merci importate proviene da Turchia, Federazione Russa, Cina e Serbia.

