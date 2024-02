Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– San Valentino, un business dietro la festa più romantica dell'anno– Crescono le partite Iva ma alcuni settori sono in sofferenza– Le utilities investono 1,8 mld all'anno per la transizione ecologica– Riforma fiscale, le due nuove regole cardine