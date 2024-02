Dragotto (SbC) “Senza infrastrutture non c’è mobilità sostenibile”

Condividi questo articolo:

MILANO (ITALPRESS) – “La politica dovrebbe fare qualcosa per le compagnie che vogliono investire sulle colonnine elettriche: se non si colma questo passaggio – e a mio giudizio ci vuole anche poco, ad esempio con i fondi del Pnrr – la mobilità sostenibile va a farsi benedire”. Lo ha detto Tommaso Dragotto, presidente e fondatore di Sicily By Car, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. “A Milano le colonnine elettriche ci sono, per cui bene o male l’auto si può ricaricare. Ma l’Italia non è Milano”, ha aggiunto Dragotto. L’imprenditore nell’intervista ripercorre anche le tappe che lo hanno portato a fondare in Sicilia nel 1963 la sua azienda di autonoleggio.abr/mgg/gsl