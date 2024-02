Pil, Giorgetti “Modesti segnali di ripresa ma superiore a media Ue”

ROMA (ITALPRESS) – "Il momento economico che stiamo vivendo è assai complesso. L'economia ha mostrato capacità di resilienza notevole, abbiamo dei segnali, nell'ultimo trimestre, di ripresa modesta ma superiore alla media europea. Anche i segnali sui tassi di occupazione sono confortanti". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della presentazione dei risultati raggiunti nel 2023 e le prospettive future dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione. "Siamo di fronte a un periodo storico in cui dovremo assumere decisioni all'altezza delle sfide poste. In questo contesto il lavoro che sta facendo questo governo è stato intenso", ha aggiunto il ministro. Quanto alla situazione fiscale, secondo il ministro "abbiamo il grande tema dell'accertato non riscosso: metà del debito pubblico sarebbe coperto qualora questo magazzino non esistesse" ha aggiunto. Giorgetti ha poi anticipato che "l'alta ambizione di riscrivere il sistema fiscale dovrebbe concludersi entro primavera". (ITALPRESS). ads/com 05-Feb-24 17:54 GMT+1

