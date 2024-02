Liguria: nel 2023 quasi 500mila occupati, valore più alto dal 2015

Secondo quando emerge dall’analisi dei dati Inps disponibili nel registro Imprese delle Camere di Commercio, nel 2023 il numero complessivo degli occupati nelle imprese in Liguria ha raggiunto il valore di 498.340 addetti, la cifra più alta degli ultimi otto anni. Dati che fotografano l’occupazione complessiva nelle imprese e che riguardano sia i lavoratori indipendenti (titolari o soci d’impresa) sia i dipendenti. La crescita registrata è del 2,2% rispetto al 2022 e del 6,0% rispetto al 2021. Negli ultimi due anni i lavoratori in Liguria sono aumentati di circa 30mila unità. “Assieme a quelli relativi al Pil, la cui crescita attesa per il 2023 in Liguria è dello 0,9%, superiore alla media nazionale, questi dati raccontano un’economia non solo in salute, ma che continua a crescere, a generare ricchezza e, quindi, occupazione – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. I numeri del 2023 certificano come l’economia ligure sia solida e strutturata, e che i numeri registrati nella ripartenza dopo la pandemia non fossero un fuoco di paglia: in particolare il merito va a non solo settori che tradizionalmente fungono da traino per il Sistema Liguria, come turismo, logistica, nautica, manifattura ed economia del mare, ma anche, ad esempio a un settore come l’high-tech di cui la Liguria è protagonista a livello nazionale”. In provincia di Genova gli addetti al 31 dicembre 2023 erano 278.053, in crescita del 2,4% rispetto alla stessa data del 2022 e del 6,6% rispetto a due anni fa.

I dati di Genova

In valore assoluto la provincia di Genova ha guadagnato circa 18mila addetti in più rispetto a due anni fa. Una tendenza favorevole che sembra destinata a proseguire anche nel 2024, secondo le previsioni di Excelsior, il sistema informativo Unioncamere/Anpal che monitora i fabbisogni occupazionali delle imprese dell’industria e dei servizi con almeno un dipendente: nel primo trimestre 2024 le imprese liguri prevedono di assumere 35.170 dipendenti, contro i 32.640 dello stesso periodo del 2023. Le nuove assunzioni andranno a rimpinguare per il 76% il settore dei servizi, con 9.380 entrate nei servizi alle imprese, 8.010 nei servizi turistici, 4.660 nei servizi alle persone e 4.640 nel commercio.

Condividi questo articolo: